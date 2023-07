Bauarbeiter starben bei Wandeinsturz nach Regenfällen in Pakistan

In Islamabad in Pakistan ist bei Bauarbeiten eine Wand eingestürzt. Dabei starben mindestens 13 Bauarbeiter. Grund für das Unglück waren die heftigen Regenfälle in der Nacht auf Mittwoch. Im Pakistan sind seit Beginn des Monsuns schon fast 100 Menschen ums Leben gekommen.Im vergangenen Sommer gab es in Pakistan Rekordfluten. Mehr als 1.700 Menschen starben dabei, Millionen von Menschen wurden obdachlos. Noch immer hat sich Pakistan nicht ganz von der Katastrophe erholt.