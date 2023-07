Die Hitzewelle geht weiter

Die Hitzewelle in Südeuropa geht weiter. In Italien gab es am Dienstag Temperaturen von über 40 Grad. In 23 Städten wurde am Mittwoch die höchste Alarmstufe für Hitze ausgerufen. Spanien erreichte am Dienstag den Höhepunkt der Hitzewelle. Dort wurden bis zu 45 Grad gemessen. In Griechenland kämpfen Feuerwehrleute schon seit 3 Tagen gegen Waldbrände.