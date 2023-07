Tote und verletzte Ukrainer durch russischen Beschuss

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Donnerstag erneut mit Drohnen angegriffen. Die ukrainische Flugabwehr schoss die Drohnen ab. Die herabfallenden Trümmerteile der abgeschossenen Drohnen schlugen in mehreren Stadtteilen ein. In Solomjansky wurde mindestens ein Mensch getötet. Die Trümmerteile lösten auch Brände aus. Im Stadtteil Podil wurde eine Leiche geborgen.