Wien mit neuem Radler-Rekord

Das Fahrrad ist in Wien sehr beliebt. Laut dem Verkehrsclub Österreich wurde im ersten Halbjahr in Wien ein neuer Rekord aufgestellt. Insgesamt wurden 5,62 Millionen Radfahrerinnen und Radfahrer gezählt. Das waren so viele wie noch nie. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 waren es um 49.000 Radler mehr. Dabei gab es laut Statistik heuer mehr Regentage.