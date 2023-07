Schäden durch Sturm im Westen Österreichs

In der Nacht auf Mittwoch hat es in Österreich ein Unwetter mit starkem Regen und Sturmböen gegeben, das vor allem im Westen Österreichs große Schäden angerichtet hat. Betroffen waren Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und auch das westliche Niederösterreich. Insgesamt gab es 7 Verletzte in Salzburg und Niederösterreich.