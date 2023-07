Tote in Unterkunft in Wien-Simmering entdeckt

In der Nacht auf Dienstag ist eine 28-jährige Frau tot aufgefunden worden. Sie wurde in einer Obdachlosen-Unterkunft in Wien-Simmering gefunden. Ein 26-jähriger Mann wurde festgenommen. Er war vermutlich der Partner von der Frau. Er sagte, er hat im selben Zimmer wie die Frau geschlafen. Als er aufgewacht ist, soll die Frau tot gewesen sein.