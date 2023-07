Tausende protestieren in Israel gegen neues Gesetz

In Israel protestieren Tausende Menschen gegen die Regierung. Die Regierung plant nämlich eine Justizreform. Ein neues Gesetz soll das Handeln des Höchsten Gerichts einschränken. Die Regierung will nämlich nicht, dass das Höchste Gericht sich zu sehr in politische Entscheidungen einmischt.