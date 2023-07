Japan erlaubt Einleitung von Fukushima-Wasser ins Meer

Japan wird bald gefiltertes Kühlwasser aus dem zerstörten Atomkraftwerk Fukushima ins Meer einleiten. Dazu hat am Freitag die japanische Atomaufsicht die Genehmigung erteilt. Japan will sich dabei an internationale Sicherheitsstandards halten. Dazu wird das Wasser speziell gefiltert, um die meisten radioaktiven Elemente zu entfernen.