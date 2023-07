Ferienstart auch im Westen und Süden

Am Freitag haben in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark die Sommerferien begonnen. Rund 660.000 Schüler bekamen in diesen Bundesländern ihre Jahreszeugnisse. Für sie beginnt die Schule wieder am 11. September.