Falsche Polizisten festgenommen

Einen Erfolg hat es für die steirische und bayerische Polizei gegeben. Schon Ende Dezember nahm die Polizei in Graz einen Deutschen fest. Er hatte sich als Polizist ausgegeben und wollte eine ältere Frau um ihr Geld betrügen. Die deutsche Polizei nahm kurz darauf im Jänner in München einen weiteren Verdächtigen fest. Am Donnerstag hat die Polizei in München nun 2 weitere Verdächtige festgenommen. Sie sollen auch an dem versuchten Betrug beteiligt gewesen sein.