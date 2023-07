Max Verstappen gewann das Formel-1-Rennen in Spielberg

Der Niederländer Max Verstappen hat am Sonntag das Formel-1-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg in der Steiermark gewonnen. Für Verstappen war es ein Heimspiel, weil er im Team Red Bull Racing fährt. Verstappen gewann insgesamt schon 5 Mal in Spielberg. Zweiter wurde Vorjahressieger Charles Leclerc im Ferrari, Dritter wurde Sergio Perez im zweiten Rennwagen von Red Bull.