Feuerwehrmann bei Unruhen in Frankreich gestorben

Die Unruhen in Frankreich nach dem Tod von einem Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle dauern an. Bei Protesten in der Stadt Saint-Denis in der Nähe von Paris wurden auch Feuer gelegt. Ein 24-jähriger Feuerwehrmann starb beim Löschen brennender Fahrzeuge in einer Tiefgarage. 3 Polizisten wurden verletzt. 157 Menschen wurde festgenommen. Das waren deutlich weniger als in den Nächten davor.