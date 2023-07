Streit um Österreichs Beteiligung an "Sky Shield"

Österreich überlegt, sich am europäischen Luftverteidigungsprojekt "Sky Shield" zu beteiligen. 17 Länder sind bisher bei dem Projekt dabei. Österreich will die Teilnahme an diesem Projekt unterzeichnen. Mit "Sky Shield" sollen zum Beispiel Drohnen und Raketen schnell erkannt und abgewehrt werden. Aber noch sind viele Fragen unklar. Zum Beispiel, wie die Teilnahme von Österreich überhaupt aussehen soll. Auch die Kosten sind noch unklar.