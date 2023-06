Unfall mit 2 Toten am Tag der Führerscheinprüfung

Nur wenige Stunden nach seiner bestandenen Fahrprüfung hat ein Bursche in Oberösterreich einen Verkehrsunfall verursacht. Der 17-Jährige krachte am späten Montagabend bei Altenberg in ein entgegenkommendes Auto. Dabei starb eine 16-jährige Beifahrerin des Burschen und der 36-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos.