3 Tote im Zentrum von Nottingham

In der englischen Stadt Nottingham sind 3 Menschen getötet worden. Am Dienstag in der Früh wurden 2 Tote in einer Straße gefunden. In einer anderen Straße wurde ein 3. Toter gefunden. Außerdem versuchte ein Lieferwagen, 3 Menschen zu überfahren und verletzte sie dabei. Die Tatorte sind über die ganze Stadt verteilt.