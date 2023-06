Gewaltiger Felssturz in Galtür in Tirol

Am Sonntagnachmittag ist es in Galtür in Tirol zu einem gewaltigen Felssturz gekommen. Die Länge vom Felssturz betrug über 2 Kilometer, wie die Polizei mitteilte. Durch den Abbruch wurde anscheinend der halbe Gipfel weggerissen, auch das Gipfelkreuz fehlt. Das sagte ein Augenzeuge, der den Felssturz filmte. Der Gipfel ist der höchste Punkt des Berges. Personen kamen bei dem Felssturz nicht zu Schaden.