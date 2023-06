Die Frau soll ihren Sohn auch öfters mit kaltem Wasser übergossen und bei Minusgraden die Fenster der Wohnung geöffnet haben. Der Bub fiel dadurch in ein Koma. Eine Sozialarbeiterin verständigte die Rettung, die das Kind ins Krankenhaus brachte. Das Krankenhaus wiederum verständigte die Polizei, die die Frau verhaftete. Gegen sie wird nun unter anderem wegen versuchten Mordes ermittelt. Dem Kind soll es wieder besser gehen.

Erklärung: Untersuchungshaft

Bei der Untersuchungshaft werden Menschen ins Gefängnis gesperrt. Sie sind aber nur so lange eingesperrt, so lange die Polizei ermittelt. Danach entscheidet ein Gericht in einem Prozess, ob sie schuldig sind oder nicht.

Erklärung: Sozialarbeiter

Ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin hilft Menschen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. Sie helfen ihnen, Probleme und Konflikte zu lösen und wieder in ein geregeltes Leben zu finden. Sie arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die sich in Notlagen befinden, wie Überforderung, Arbeitslosigkeit, Familienstreit oder Drogenproblemen. Sie sind oft bei Behörden oder Einrichtungen im öffentlichen Dienst tätig.