Mit diesem Sieg hat Djokovic seinen insgesamt 23. Grand-Slam-Titel gewonnen und ist damit alleiniger Rekordhalter vor dem Spanier Rafael Nadal. Nadal gratulierte Djokovic zu dieser Leistung.

Erklärung: French Open

Die French Open sind eines der 4 größten Tennis-Turniere der Welt. Die größten Tennis-Turniere der Welt werden auch Grand-Slam-Turniere genannt. Dazu gehören neben Paris auch die Turniere in New York, in Wimbledon in London und in Melbourne in Australien.