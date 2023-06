In den vergangenen Stunden regnete es nördlich des Sees bis zu 100 Millimeter. Das führte auch zu vielen Überflutungen und Feuerwehr-Einsätzen. Es soll auch in den nächsten Tagen regnen. Der Wasserstand wird also weiter steigen. Ob sich das Wasser hält oder ob es durch die Sonne verdunstet, wird sich noch zeigen.