Mike Pence tritt bei US-Präsidentenwahl an

Am Mittwoch hat Mike Pence seine Kandidatur für die Präsidentenwahl 2024 bekannt gegeben. Pence war von 2017 bis 2021 der Vize-Präsident der USA unter Präsident Donald Trump. Nun fordert Pence mit seiner Kandidatur auch Trump heraus, der ebenfalls wieder für die Republikaner an der Wahl teilnehmen will.