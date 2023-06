Ex-Politiker Petzner als Sozialbetrüger verurteilt

Am Mittwoch ist der ehemalige Politiker Stefan Petzner am Wiener Landesgericht wegen Sozialbetrugs zu 6 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Ihm wird vorgeworfen, Arbeitslosengeld und Notstandshilfe in Höhe von 7.600 Euro unrechtmäßig bekommen zu haben. Da Petzner Berufung eingelegt hat, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.