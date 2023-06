Wahl-Kommission erklärt Babler zum SPÖ-Chef

Die Wahl-Kommission der SPÖ hat Andreas Babler am Dienstag zum Parteichef erklärt. Die Nachzählung der Stimmen bestätigte jenes Ergebnis, das bereits am Montag präsentiert worden war. Bei einem Parteitag am Samstag wurde zuerst Hans Peter Doskozil als neuer Parteichef verkündet. Doch das Ergebnis der Wahl war falsch, weil die Stimmen vertauscht wurden. Eigentlich gewann Andres Babler die Wahl. Um sicher zu gehen, forderte Babler eine Neuauszählung der Stimmen.