"Popeye" gewann das 63. Narzissenfest

Am Sonntag ist das 63. Narzissenfest in Bad Aussee in der Steiermark zu Ende gegangen. Wieder einmal fand ein Wettbewerb der schönsten Narzissen-Gestelle statt. In der Kategorie "Neue Gestelle" gewann die Figur Popeye. Platz 2 ging an eine Figur aus "Die Schöne und das Biest" und Platz 3 ging an den Marshmallow-Man. In der Kategorie "Alte Gestelle" gewann die Figur Schneemann.