In Triest hat ein Café Sacher eröffnet

Das Wiener Kaffeehaus Sacher ist in der ganzen Welt bekannt. Nun wurde in der italienischen Stadt Triest das erste Café Sacher im Ausland eröffnet. Das Kaffeehaus wurde bereits am Donnerstag vergangener Woche eröffnet. Der Kundenandrang auf das Geschäft war so groß, dass bereits am Samstag die weltbekannten Sachertorten ausverkauft waren. Darum blieb das Café auch am Sonntag geschlossen.