Denkmal für homosexuelle NS-Opfer im Wiener Resselpark

Am Montag ist in Wien ein Denkmal für homosexuelle Opfer der Nazis präsentiert worden. Die Skulptur im Resselpark wird "ARCUS - Schatten eines Regenbogens" genannt. Das hat damit zu tun, dass bunte Regenbögen ein Symbol für die LGBT-Bewegung sind. Da aber in der NS-Zeit viele Homosexuelle gefoltert und getötet wurden, sind die gebogenen Stäbe vom Denkmal nicht bunt, sondern in verschiedenen Grautönen.