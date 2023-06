Vor 60 Jahren erschien die erste Single der Rolling Stones

Die Rolling Stones sind eine berühmte Rockband, die es schon seit 60 Jahren gibt. Nächste Woche sind es genau 60 Jahre, dass die Rolling Stones ihre erste Single veröffentlicht haben. Das Lied hieß "Come On". Komponiert hatten es aber nicht die Rolling Stones sondern der berühmte Gitarrist Chuck Berry. Sehr erfolgreich war das Lied nicht. In der Hitparade kam es im Jahr 1963 gerade einmal auf Platz 21.