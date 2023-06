USA wenden Zahlungs-Unfähigkeit ab

Die US-Regierung konnte eine drohende Zahlungs-Unfähigkeit abwenden. Am späten Donnerstagabend hat auch der Senat in Washington einem Gesetzes-Entwurf zugestimmt. Davor hatte bereits das Repräsentantenhaus zugestimmt. Durch diese Beschlüsse wird erst einmal die Schuldenobergrenze der USA ausgesetzt. Ohne diesen Schritt wäre den USA in wenigen Tagen das Geld ausgegangen. Das hätte eine weltweite Finanzkrise auslösen können, da die USA die größte Volkswirtschaft der Welt sind.