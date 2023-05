Unwetter in Teilen von Österreich verursachten große Schäden

Unwetter haben am Dienstag am Nachmittag in einigen Bundesländern hohe Schäden angerichtet. Rund 100 Feuerwehreinsätze gab es alleine in Graz in der Steiermark. Dort gab es überschwemmte Straßen und Keller.