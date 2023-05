Menschen am Meer sind gesünder

Laut einer Umfrage von Umwelt-Psychologen sind Menschen gesünder, wenn sie in der Nähe des Meeres wohnen oder sich zeitweise dort aufhalten. Befragt wurden mehr als 15.000 Personen in 14 europäischen Ländern und in Australien. Alle Befragten gaben eine ähnliche Einschätzung ab, egal woher sie kamen oder wie viel Geld sie haben.