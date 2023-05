"Bügeleisen-Gebäude" in New York versteigert

In New York in den USA ist das berühmte "Bügeleisen Gebäude" für 161 Millionen Dollar versteigert worden. Das sind umgerechnet rund 150 Millionen Euro. Das Gebäude ging an Jeff Gural, dem bereits Teile davon gehörten. Er sagte, es sei eine Erleichterung, endlich das ganze Gebäude zu besitzen.