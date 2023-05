Sabine Beinschab sagte im Karmasin-Prozess aus

Am Dienstag ist der Prozess gegen die frühere Familienministerin Sophie Karmasin von der ÖVP weitergegangen. Die Meinungs-Forscherin Sabine Beinschab wurde befragt. Beinschab ist Kronzeugin in dem Prozess. Sie war eine ehemalige Kollegin von Karmasin in einem Unternehmen für Meinungs-Forschung. Beinschab belastete die ehemalige Ministerin schwer.