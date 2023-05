Mindestens 400 Tote nach Zyklon "Mocha" in Myanmar

Das Land Myanmar in Asien ist am Sonntag von dem heftigen Zyklon Mocha getroffen worden. Erst langsam wurde das gesamte Ausmaß der Schäden durch den Wirbelsturm deutlich. Am Dienstag wurde bekannt, dass mindestens 400 Menschen durch den Zyklon starben. Bei den Toten handelt es sich hauptsächlich um Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya. Der Zyklon traf Flüchtlingscamps der Rohingya rund um die Stadt Sittwe.