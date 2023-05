Regierung startet Aufarbeitung der Corona-Pandemie

Die österreichische Regierung beginnt mit der Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Am Donnerstag präsentierten Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, Gesundheitsminister Johannes Rauch und Wissenschaftsminister Martin Polaschek die Aktion. Man will untersuchen, was bei der Corona-Bekämpfung gut und weniger gut war, um daraus für die Zukunft zu lernen.