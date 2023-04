Ehemalige Familienministerin Karmasin vor Gericht

Am Dienstag hat am Wiener Landesgericht der Prozess gegen die ehemalige Familienministerin Sophie Karmasin begonnen. Ihr wird schwerer Betrug vorgeworfen. Karmasin war am 17. Dezember als Ministerin ausgeschieden. Sie soll sich danach eine sogenannte Bezugs-Fortzahlung erschlichen haben. Das heißt, dass sie zu Unrecht weiterhin Geld bekam.