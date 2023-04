Nächste Woche beginnt die Zentralmatura

Am Dienstag, den 2. Mai, beginnt dieses Jahr die Zentralmatura. Rund 41.800 Maturanten treten an allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) zu den schriftlichen Prüfungen an. Am 11. Mai ist dann der Abschluss der schriftlichen Matura.