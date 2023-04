Mutter und Tochter starben bei Unfall in Niederösterreich

Am Montag hat es auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) in Niederösterreich einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Ein Lkw geriet ins Schleudern und krachte auf der Gegenfahrbahn mit einem Pkw zusammen. Im Pkw starben eine 49-jährige Frau und ihre 16-jährige Tochter. Der Lkw-Fahrer wurde aus der Fahrer-Kabine geschleudert und schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.