Eine Überraschung war die Partei KPÖ Plus. Sie erhielt 11,7 Prozent. Nun sitzt die Kommunistische Partei mit Graz und Salzburg in 2 Landtagen in Österreich. Am Montag hat die Salzburger ÖVP ihren Parteichef und Landeshauptmann Wilfried Haslauer mit der Führung von Gesprächen mit anderen Parteien beauftragt. So soll herausgefunden werden, mit wem die ÖVP Salzburg regieren will.

Erklärung: Landtag

Der Landtag ist wie ein Parlament für ein Bundesland. Im Landtag sitzen Politiker von verschiedenen Parteien. Sie beschließen dort Gesetze, die nur in dem jeweiligen Bundesland gelten.