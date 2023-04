In anderen Ländern wie zum Beispiel dem Iran beginnt das Zuckerfest erst am Samstag. Das Ende des Ramadan richtet sich nach dem Neumond. In Saudi-Arabien wurde er bereits gesichtet, aber im Iran am Freitag noch nicht. Zum Zuckerfest bekommen vor allem Kinder Geschenke und Süßigkeiten.

Erklärung: Muslime

Muslime sind Menschen, die an Allah als ihren Gott glauben. Die Religion von Muslimen heißt Islam.

Erklärung: Ramadan

Der Ramadan ist der Fastenmonat im Islam. Im Ramadan verzichten gläubige Muslime einen Monat lang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex, während es draußen noch hell ist. Am Abend treffen sich die Menschen dann zum gemeinsamen Fastenbrechen. Meistens gibt es dann ein Festessen.