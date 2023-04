Mann in Melk in Niederösterreich erschossen

In Melk in Niederösterreich ist am Donnerstag am Abend ein Mann erschossen worden. Der mutmaßliche Täter soll der Sohn der Lebensgefährtin des Toten sein, teilte die Polizei mit. Nach der Tat verschanzte sich der Verdächtige mehrere Stunden auf dem Dachboden des Hauses. In der Nacht auf Freitag wurde er festgenommen.