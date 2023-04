Züge und Flüge fielen wegen Warnstreik in Deutschland aus

Warn-Streiks in Deutschland haben erneut zu Ausfällen von Flügen und Zügen geführt. Nachdem am Donnerstag auf Flughäfen gestreikt worden war, gab es am Freitag auch Streiks bei der Bahn. Auch in Österreich kam es zu Ausfällen. Insgesamt 36 Flüge von Wien nach Deutschland fielen am Freitag aus. Auch von Salzburg und Graz mussten Flüge gestrichen werden. Züge von und nach Österreich wurden ebenfalls gestrichen, etwa Nachtzüge nach Berlin.