Gletscher schmolzen 2022 so schnell wie noch nie

Vergangenes Jahr sind die Gletscher weltweit enorm geschmolzen. Das sagte die Weltorganisation für Meteorologie (abgekürzt WMO) am Freitag in ihrem Bericht zum Weltklima. Das Meereis in der Antarktis ist auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen geschmolzent. Das weitere Schmelzen der Gletscher kann laut WMO nicht mehr aufgehalten werden.