Mann starb nach Macheten-Angriff in Wiener U-Bahnstation

In Wien ist in der Nacht auf Donnerstag ein Mann in einer U-Bahnstation überfallen wurden. Mehrere Männer attackierten ihn in der U6-Station Jägerstraße mit Macheten und Schlägen. Der Mann wurde dabei schwer schwer verletzt und starb am Donnerstag zu Mittag im Krankenhaus.