Kärntnerin nach 12 Brandstiftungen ausgeforscht

In Wolfsberg in Kärnten konnte die Polizei nach 12 Brandstiftungen eine Frau als Verdächtige festnehmen. Die 30-jährige Frau soll Mistkübel und auch Kunststoffblumen auf Gräbern in Brand gesetzt haben. Die Frau gab als Motiv Beziehungsprobleme an.