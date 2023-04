Streiks in Deutschland treffen Flug-Verbindungen nach Österreich

Am Donnerstag haben an mehreren Flughäfen in Deutschland Warn-Streiks begonnen, die 2 Tage dauern sollen. Dadurch fielen viele Flüge aus. In Hamburg wurde rund ein Drittel der Flüge gestrichen. In Düsseldorf wurden Ausfälle und längere Wartezeiten gemeldet. Am Flughafen Köln/Bonn fielen am Donnerstag 121 von 204 geplanten Flügen aus.