Auch an den 3 deutschen Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg wird am Donnerstag und Freitag die Arbeit niedergelegt. Bereits Ende März gab es einen großen Streik in Deutschland, an dem der Luftverkehr, der Schienenverkehr und der Wasserverkehr beteiligt waren. Mit dem Streik fordern die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mehr Geld.