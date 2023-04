Die Preise erhöhten sich um 30 Prozent und sogar mehr. Als Beispiel wurde eine Woche Urlaub für eine Person in einem Doppelzimmer in einem 4-Sterne-Hotel im Sommer auf der Insel Mallorca in Spanien genannt. Da erhöhte sich der Preis von 2.392 Euro auf 3.331 Euro. Gegenüber dem Sommer vor der Corona-Pandemie erhöhten sich die Preise sogar um 50 bis 60 Prozent.