Mindestens 4 Tote nach Schießerei bei Geburtstagsparty in den USA

Auf einer Geburtstagsparty unter Jugendlichen sind am Samstag im US-Bundesstaat Alabama mindesten 4 Menschen bei einer Schießerei gestorben. Zudem wurden 28 Menschen verletzt, von denen sich einige sogar in Lebensgefahr befinden. Die Zahl der Toten könnte also steigen. Zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei keine Angaben.