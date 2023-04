Putin-Kritiker Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft verurteilt

In der russischen Hauptstadt Moskau ist am Montag der Kreml-Kritiker Wladimir Kara-Mursa wegen Hochverrats zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Die Haft muss er in einem Straflager absitzen. Der 41-Jährige gilt als einer der schärfsten Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin. Es ist die bisher höchste Strafe, die für Kreml-Kritiker verhängt wurde.