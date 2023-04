18.000 Kühe starben bei Explosion in einem Milchbetrieb in Texas

In einem Milchbetrieb in Texas in den USA hat es eine heftige Explosion gegeben. 18.000 Kühe starben bei der Explosion. Ein Mitarbeiter konnte noch gerettet werden. Er wurde verletzt ins Spital gebracht. Die Ursache für den Brand war vermutlich die Überhitzung eines Systems, das die Luft im Stall reinigt. Dabei kann sich das brennbare Gas Methan entzündet haben.