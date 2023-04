Freitagfrüh lagen 40 Zentimeter Neuschnee bei der Rudolfshütte in den Hohen Tauern in Salzburg. Auf der Villacher Alpe in Kärnten waren es sogar 60 Zentimeter Neuschnee. So viel Schnee gibt es dort im April nur alle 20 Jahre.

Erklärung: Geosphere Austria

Seit dem 1. Jänner haben sich die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und die Geologische Bundesanstalt (GBA) zur Geosphere Austria zusammengeschlossen. Die im Jahr 1851 gegründete ZAMG war unter anderem für die Wettervorhersage zuständig. Nun macht das Geosphere Austria.